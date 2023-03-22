Среди погибших – водитель скорой: новые детали вражеской атаки дронами в Киевской области. Фото

В результате атаки российскими дронами в городе Ржищев Киевской области, по предварительной информации, погибли три человека. Среди них – водитель скорой помощи, приехавший на вызов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. По факту очередного военного преступления страны-террориста РФ открыто уголовное производство.

"По данным следствия, ночью 22 марта 2023 года армия РФ в очередной раз атаковала Киевщину беспилотными летательными аппаратами. Вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе. В результате попадания разрушены верхние этажи зданий, произошло возгорание. В результате атаки три человека погибли, в том числе водитель скорой помощи, приехавший на вызов", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что среди пострадавших есть 11-летний ребенок. Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. По факту нарушения законов и обычаев войны виновным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Следует добавить, по словам главы полиции Киевщины Андрея Небытова, первые взрывы в городе прогремели около 3:00.

"Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар. Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще пятерых неизвестна", – рассказал генерал полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 марта российские оккупационные войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства. Всего путинские террористы запустили 21 дрон по территории нашей страны.

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