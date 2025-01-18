Среди погибших – супруги: стало известно о жертвах ракетной атаки по Киеву

В Киеве в субботу, 18 января, в результате российской террористической атаки погибли трое гражданских граждан. Среди них – супруги.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела

"Подтверждена информация о трех погибших в результате атаки врага на столицу", – сообщил Кличко.

В КМВА добавили, что в результате российской террористической атаки погибли гражданские 1983, 1981 и 1999 года рождения. Среди них – супруги. Информация о четвертой жертве не подтвердилась. Еще трое пострадавших в результате обстрела получили медицинскую помощь на месте, но от госпитализации отказались.

Напомним, Россия в субботу, 18 января, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрела в Шевченковском районе столицы погибли и пострадали гражданские, повреждены здания, сгорели авто.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 17 на 18 января Россия атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, обломками повреждены дома и авто.

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