Спровоцировал конфликт с незнакомцем, чтобы ограбить его: в Киеве задержан злоумышленник. Фото

В Киеве правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник устроил ссору с незнакомцем, брызнул в лицо газовым баллончиком и за забрал деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился житель Подольского района Киева из сообщения об ограблении. Заявитель рассказал правоохранителям, что вечером он вместе со своими товарищами находился возле дома, когда к ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт.

"В дальнейшем нарушитель брызнул в лицо 20-летнему парню из баллончика раздражительного действия, отобрал у него 2000 гривен и скрылся. Оперативники территориального подразделения провели комплекс розыскных мероприятий и установили местонахождение фигуранта. Им оказался 27-летний житель столицы", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 19-летнего парня, обвиняемого в грабеже. По информации следствия, он предложил пенсионерке донести сумку до дома, а ограбил ее.

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