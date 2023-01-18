Спецподразделение терробороны 'Хорт' задержало в Киеве подозреваемого в убийстве

Добровольческое формирование территориальной громады (ДФТГ) "Хорт" провело задержание подозреваемого в совершении убийства, которое произошло на улице Днепровская Набережная в Киеве 16 января.

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Об этом сообщила Facebook-страница спецподразделения "Хорт".

"Ориентирование на подозреваемого – уроженца Киева, 2000 года, ранее не судимого – было получено в 20:40 16 января. Предварительно лицо было замечено в Днепровском районе – на Березняках и Русановке", – рассказали в "Хорте".

Группа быстрого реагирования была оперативно направлена на место, где подозреваемый был задержан в 20.55.

"Задержанный успешно передан сотрудникам полиции", – отметили в спецподразделении.

Там также напомнили, что кроме ДФТГ в составе "Хорта" есть подразделение, которое воюет с оккупантами под Бахмутом. В боях с врагом бойцы потеряли машины и комплект тепловизоров.

"Хорт" объявил о сборе, цель которого – собрать 1500000 ₴ на автомобили, дроны и оптику для бойцов на передовой.

"Сейчас собрано уже 1 024 000 ₴", – привели данные в "Хорти".

Приобщиться к поддержке бойцов можно по следующим реквизитам:

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