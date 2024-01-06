Спасение зафиксировала камера: из-за российской атаки пострадал 62-летний киевлянин Олег Гонтаренко. Фото

Житель Киева, 62-летний Олег Гонтаренко, в один момент остался без жилья и машины, являющейся для него билетом в мир и возможностью общаться. 2 января он почти час просидел под завалами многоэтажки в Соломенском районе, пока его не спас сотрудник ГСЧС, вынеся на руках из поврежденного дома.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала журналистка Елена Ровенчук. Украинцев призвали помочь соотечественнику.

"Когда во двор Олега прилетел кусок российской ракеты – он завтракал в комнате. И это его спасло, потому что эпицентр взрыва был под окнами кухни. Олег почти час просидел под завалами разрушенного дома. Все вокруг пылало. Самостоятельно выбраться не мог, хотя и пытался несколько раз перелезть через горы месива из мебели, бетона, стекла и вещей. Его вытащили спасатели, и большинство из вас видели это спасение", – написала Ровенчук.

Она добавила, что в настоящее время 62-летний киевлянин находится в больнице, потому что надышался дымом. Теперь ему уже лучше и он, к счастью, цел, но имеет несколько царапин. Олег остался ни с чем – трехкомнатную квартиру в доме на Соломенке и его автомобиль в одно мгновение уничтожили россияне.

"Больше всего Олега волнует, как он теперь будет без авто, потому что, говорит, это были его ноги. Он с рождения имеет проблемы с костями, плохо ходит. После смерти мамы с братом остался совсем один, а специально оборудованная машина стала его билетом в мир. Он ездил в магазин, в кино, в театр и куда вздумается. Олег очень общителен и рассказал мне, что больше всего боится остаться замкнутым, без общения", – подчеркнула журналистка.

Если вы хотите помочь Олегу, то это можно сделать с помощью "банки" в Монобанке (https://send.monobank.ua/jar/A8eagFtyfq) или сделать донат на карточку 5167 8032 1338 9922 (Олег Гонтаренко).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия утром 2 января атаковала Киев ракетами, в том числе аэробаллистическими "Кинжалами", попав в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. Еще в нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, есть пострадавшие.

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