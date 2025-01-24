Сорвал флаг Украины и выбросил его: в Киевской области задержали подозреваемого. Фото и подробности

В городе Яготин Киевской области задержан местный житель, который, по информации следствия, причастен к надругательству над государственным символом. Злоумышленник сорвал флаг Украины, смял полотнище и выбросил.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

По словам правоохранителей, на днях в городе Яготин неизвестный сорвал государственный Флаг Украины, закрепленный на фасаде одного из магазинов.

"Установлено, что злоумышленник в присутствии случайных прохожих перебрался через перила, сломал часть деревянного держателя и сорвал государственный символ. После чего демонстративно смял полотнище в руках и скрылся с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 37-летний местный житель. Мужчине о подозрении по факту надругательства над государственным символом. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области задержали мужчину, который сорвал флаг Украины, становившегося на воротах, и бросил его на землю. По факту надругательства над государственным символом открыто уголовное производство.

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