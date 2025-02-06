Сняли со счетов умерших украинцев более 1 млн грн: в Киеве будут судить нотариуса и его подельников. Фото

В Киеве будут судить частного нотариуса и трех его сообщников, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники присвоили около 1 млн грн с банковских счетов умерших граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Как установили правоохранители, мошенническую схему организовала 42-летняя частный нотариус, которая привлекла себе в помощники двух мужчин и женщину от 40 до 43 лет. Согласно разработанному плану, фигуранты от клиентов получали информацию о наличии денег на банковских счетах их умерших близких родственников, а затем, используя поддельные документы, переоформляли наследство на себя", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что в 2022 году 30-летняя киевлянка обратилась к частному нотариусу, чтобы оформить наследство, оставшееся после смерти отца. Узнав, что на счету умершего хранится около 860 тысяч гривен, злоумышленница решила завладеть этими деньгами. Она предоставила наследнице фальшивый ответ из банка, в котором была указана другая сумма – всего 112 гривен. Затем злоумышленники подделали свидетельство о праве на наследство по завещанию на одного из участников группы и, с помощью поддельного документа, сняли со счета умершего все деньги.

Кроме этого, в 2023 году дельцы обманули другую наследницу – со счета ее умершего сына, они по этой же схеме сняли 183 тысячи гривен, фигуранты завладели этими средствами. Женщина узнала, что стала жертвой преступления, уже от полицейских.

Следствие по фактам подделки документов и мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинских предпринимателей обманывали мошенники, продавая несуществующие генераторы во время блекаутов и требуя полной предоплаты. В результате потерпевшие передали аферистам почти 1 миллион гривен, но товар так и не получили.

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