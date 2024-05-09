"Сливали" места вручения повесток на Киевщине в мессенджерах: правоохранители разоблачили злоумышленников

В Киевской области правоохранители разоблачили администраторов интернет-сообществ, которые в мессенджерах "сливали" военнообязанным места вручения повесток. Злоумышленники действовали на протяжении 2023-2024 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемые создали Telegram-канал и группу в Viber, где на протяжении 2023-2024 годов сообщали о мероприятиях, проводимых работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки на территории Киевской области. Подозреваемые размещали информацию об актуальных местах раздачи военнообязанных повесток с целью уклонения от мобилизации в условиях военного положения", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, для сбора сведений о "локациях" мероприятий администраторы использовали собственную сеть информаторов среди местного населения.

Двум администраторам таких сообществ сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В отношении одного из фигурантов обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, поставил подпись под проектом закона №10449 о мобилизации в Украине.

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