"Сливала" оккупантам геолокации опорных пунктов ВСУ во время боев за Киев: СБУ разоблачила агентку разведки РФ. Фото

Сотрудники СБУ задержала женщину, которая "сливала" российским военным геолокации опорных пунктов ВСУ во время боев за Киев. Злоумышленницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности задержала на Киевщине предательницу, которая в начале полномасштабного вторжения России пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины. В течение марта 2022 года она дистанционно передавала агрессору геолокации подразделений ВСУ, оборонявших мегаполис. Больше всего врага интересовали места базирования опорных пунктов, блокпостов и огневых позиций тяжелой артиллерии украинских войск", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, по данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, находившаяся в агентурном аппарате российской разведки. По указанию оккупантов она объезжала на собственном авто пригород Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников. Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах.

Полученные координаты фигурантка посылала в специально созданный Telegram-бот российской спецслужбы. Кураторы из России использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.

После провала вражеского наступления на столицу Украины злоумышленница свернула разведывательную активность и "залегла на дно" во избежание правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разоблачили ее, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме. В ходе обыска в помещении задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для взрывной деятельности в пользу РФ.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, в настоящее время оно находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведчики Службы безопасности разоблачили в Славянске 25-летнюю агентку военной разведки Россия, которая собирала данные о передислокации подразделений ВСУ в передовую. Среди прочего, женщина шпионила за понтонными переправами через реки Донетчины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!