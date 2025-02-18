Сливал врагу данные об экс-осужденных, воюющих за Украину: в Киевской области задержали агента ФСБ. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ и ГБР задержали еще одного агента РФ. Злоумышленник "сливал" в ФСБ данные об экс-осужденных, воюющих за Украину.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности совместно с ГБР и при содействии руководства Минюста задержала в Киевской области российского агента. Им оказался завербованный ФСБ руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в СБУ, злоумышленник "сливал" оккупантам информацию о бывших заключенных, воюющих в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой. Больше всего врага интересовали персональные данные о лицах, осужденных, даты их освобождения от наказания, а также названия воинских частей, где они выполняют боевые задания.

Враг планировал использовать эту информацию для установления локаций сил обороны и попыток вербовки украинских воинов. Чтобы получить разведданные, агент использовал свой доступ к служебной документации, касающейся личных сведений о бывших заключенных, их характеристиках и дальнейшем распределении на фронт.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность злоумышленника и задержали его "с поличным", когда он пытался отправить агентурный "отчет" в ФСБ. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны.

"При обыске у задержанного изъято 5 мобильных телефонов и "сменные" сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором. По данным следствия, в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту "эвакуацию" в временно оккупированный Луганск, откуда он приехал в Киевскую область в 2014 году", – добавили в Службе безопасности.

По факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения, злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного российского агента. Им оказался рецидивист, завербованный ФСБ в исправительном заведении в Херсоне, где он отбывал наказание на момент оккупации Россией облцентра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!