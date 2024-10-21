Сбывали пилюли для похудения с содержанием психотропов по всей Украине: в Киеве задержали злоумышленников. Фото и видео

В Киеве правоохоронці разоблачили злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к сбыту запрещенных веществ. Они наладили на территории страны продажу таблеток для похудения с содержанием психотропов, получавшихся из-за границы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Во время обысков у подозреваемых изъяли "товар" более чем на 3,6 млн грн.

"Правоохранители установили, что житель Киева, 1999 года рождения, наладил бесперебойную поставку в Украину диетических добавок для похудения, содержащих в себе психотропное вещество, обращение которого ограничено", – рассказали в полиции.

Для сбыта "товара" организатор создал интернет-магазин и привлек к сотрудничеству трех мужчин от 21 до 27 лет. Они выполняли роль консультантов, прорабатывали заказы и отправляли пилюли клиентам по всей Украине через почтовые отправления. Полицейские совместно с работниками СБУ провели серию обысков, в ходе которых изъяли более 30 тысяч таблеток.

Злоумышленников задержали – им сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и пересылке с целью сбыта психотропного вещества в большом размере, совершенное организованной группой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить женщину, обвиняемую в сбыте наркотиков. Она снабжала клиентов метадон через сервис почтовых отправок.

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