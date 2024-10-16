Сбывала наркотики из-за обслуживания почтовых отправок: будут судить жительницу Киева. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить женщину, обвиняемую в сбыте наркотиков. Она снабжала клиентов метадоном через сервис почтовых отправок.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

"Летом этого года в полицию Киева поступила информация о женщине, занимающейся сбытом наркотиков. Тогда стражи порядка выяснили, что злоумышленница заказывала наркотические вещества через Интернет и сбывала их, пересылая клиентам по почте. Сотрудники полиции задержали женщину в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, когда она пыталась сбыть очередную партию наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

Во время проведения обыска по месту жительства, правоохранители изъяли еще пакетики с запрещенными веществами.

Следствие по факту сбыта наркотических средств завершено. Обвинительный акт относительно 41-летней киевлянки направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту запрещенных веществ. Во время обыска у него нашли восемь килограммов психотропов.

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