СБУ установили личности почти 900 российских оккупантов, причастных к преступлениям на Киевщине

Сотрудники Службы безопасности Украины установили личности почти 900 российских оккупантов, находившихся в Киевской области. Они совершали военные преступления в отношении мирного населения региона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители опросили более 7 тысяч свидетелей зверств захватчиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"СБУ установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. У украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

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В СБУ добавили, что разоблачили около 100 коллаборантов, которые помогали оккупантам на Киевщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области полицейские вручили подозрения двум мужчинам, которые сотрудничали с российскими войсками во время временной оккупации некоторых населенных пунктов региона. Колобранты обвиняются не только в помощи солдатам РФ, но и в умышленных убийствах гражданского населения.