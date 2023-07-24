СБУ сообщила о подозрении еще 11 российским оккупантам, убивавшим мирных жителей Киевщины. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 11 военнослужащим РФ, причастным к военным преступлениям. Во время оккупации Бучанского района Киевской области злоумышленники расстреливали автомобили с мирными жителями, в результате чего погибли шесть гражданских.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности установила личности еще 11 российских военных, совершавших военные преступления на период временной оккупации части Киевщины. Ими оказались военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии из РФ (г. Кяхта, республика Бурятия). Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили "карательные мероприятия" на территории населенного пункта", – рассказали в пресс-службе.

Во время одного из таких "рейдов" оккупанты двигались в колонне бронетехники страны-террориста РФ и открыли огонь по двух легковых автомобиля с мирными жителями. В результате вражеского обстрела погибли шесть гражданских украинцев – оба водителя и пассажиры.

В СБУ уточнили, что по данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения лейтенант Александр Рыбас. А непосредственно выполняли его указание:

лейтенант Сергей Тихонько;

сержант Валех Еминов;

сержант Антон Буренок;

младший сержант Дмитрий Галсанов;

младший сержант Владислав Матвеев;

ефрейтор Роман Игумнов;

ефрейтор Захар Петров;

рядовой Геннадий Плотников;

рядовой Николай Бушуев;

военнослужащий Трофим Иванов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины установили личности еще 14 российских военных, причастных к массовым репрессиям против мирного населения Херсона во время оккупации города. Среди военных преступников – двое генералов, а также полковники и рядовые путинской армии, избивавшие и пытавшие украинцев.

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