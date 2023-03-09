СБУ разоблачила российских агентов, которые шпионили за руководством военкоматов Киева. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили новых участников агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в разных регионах Украины. Правоохранители задержали вражеских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Служба безопасности разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля", – рассказали в пресс-службе.

Сейчас сотрудники СБУ задержали еще трех информаторов ФСБ РФ, пытавшихся скрытно собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей. Среди них оказался житель столичного региона.

"Он пытался выявить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задание от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что один из задержанных пошел на сотрудничество с врагом, рассчитывая на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины. По данным следствия, информаторы контактировали с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для связи с оккупантами задержанные использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

По факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ в Одесской области задержали приспешника оккупантов, который за материальное вознаграждение информировал спецслужбы РФ о размещении энергетических объектов инфраструктуры в регионе, а также о позициях украинских военных, прежде всего ПВО. Полученные данные россияне использовали при подготовке к серии новых ударов.

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