СБУ разоблачила двух российских шпионов: хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила еще двух российских шпионов. Злоумышленники хотели устроить своего агента на оборонный завод в Киеве, чтобы тот собирать и передавать в РФ разведданные.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

"Служба безопасности установила личности еще двух российских чиновников, которые причастны к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Одним из них является сотрудник главного управления международного военного сотрудничества минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий. Еще одним российским шпионом оказался заместитель директора правового департамента министерства экономического развития страны- агрессора Виталий Техтелев", – рассказали в пресс-службе.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленники дистанционно завербовали жителя Киева, которому вскоре было дано задание. Киевлянин должен был устроиться в одну из оборонных компаний в столичном регионе для того, чтобы в дальнейшем собирать и передавать в РФ разведданные.

"Таким образом, российские чиновники пытались получить секретную информацию об имеющемся украинском вооружении, которое поступает Силам обороны на фронт. Кроме того, их интересовали данные о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева. В феврале 2023 года Служба безопасности задержала вражеского агента и сообщила ему о подозрение в государственной измене. Во время расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного – он предоставил персональные данные своих "кураторов" из РФ", – уточнили в СБУ.

По данным следствия, связь с российскими чиновниками предатель поддерживал через мессенджер. В случае захвата Киева они обещали своему агенту лояльное отношение со стороны оккупантов. Россиянам сообщили о подозрении в шпионаже. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины в Черкасской области разоблачила и задержала агента российского Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Им оказался бывший украинский военнослужащий житель Херсона.

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