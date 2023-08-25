СБУ разоблачила дельцов, которые хотели продать в Киеве полмиллиона фальшивых долларов США. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили банду фальшивомонетчиков, которые хотели продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США. "Клиентам" предлагались фейковые купюры за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины и столицы и Киевской области. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности совместно с БЭБ провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализована мощная группировка фальшивомонетчиков. Злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Организатора преступной группы задержали с поличным, когда он хотел продать "пробную" партию банкнот в размере 50 тысяч поддельных долларов.

Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты из-за собственных связей в криминальных кругах. Фейковые купюры злоумышленники предлагали своим клиентам в 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег.

"По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух подельников – жителей Киева и Львова. При обысках по адресам проживания и в автомобилях фигурантов изъято более 70 тыс. долларов США, из них 50 тыс. – фальшивых. Также обнаружены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки", – уточнили в СБУ.

По факту изготовления и сбыта поддельных денег открыто уголовное производство. Организатор находится под стражей. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в первую очередь, каналов поступления фальшивой валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, фальшивомонетчики стали гораздо меньше подрабатывать гривны. Так, по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных, тогда как в 2021 году было 7,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих. Однако получить фальшивые деньги украинцы все равно могут. Впрочем, есть 3 способа, которые помогут распознать подлог.

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