Сбил ребенка на пешеходном переходе: в Киеве полицейские сообщили о подозрении водителя BMW. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя BMW, сбившего ребенка на пешеходном переходе. Событие произошло в Деснянском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Автопроисшествие произошло 26 июня на улице Ореста Левицкого, что в Деснянском районе столицы. Водитель автомобиля BMW, 1989 года рождения, совершил наезд на 10-летнего мальчика, когда он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате – ребенка госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами", – рассказали в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а водителю сообщили о подозрении. Следователи отдела расследования ДТП главка полиции Киева установили, что водитель легковушки находился за рулем в трезвом состоянии.

В общем, водителю автомобиля грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Как сообщал OBOZ.UA, в Переяславе Киевской области пьяный водитель BMW наехал на велосипедиста с малолетним ребенком. Мужчину и его годовалую дочь с травмами госпитализировали.

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