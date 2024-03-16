Сбил подростка и скрылся с места ДТП: на Киевщине будут судить водителя легковушки. Фото

В Киевской области будут судить водителя, который в феврале в селе Плесецкое сбил подростка и скрылся с места ДТП. Потерпевшего 16-летнего парня с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до трех лет лишения свободы.

"14 февраля в селе Плесецкое Фастовского района произошла авария с участием 38-летнего водителя. Правоохранители выяснили, что нарушитель выехал на встречную полосу движения и совершил наезд на 16-летнего пешехода. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно разыскали и сообщили ему о подозрении в совершении ДТП с пострадавшим. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Киеве на Окружной дороге произошла авария, в результате которой одна из машин опрокинулась и протаранила металлический отбойник. К сожалению, есть погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 16 марта, автомобиль Mitsubishi на скорости съехал с дороги, опрокинулся и загорелся. Событие произошло на улице Электриков.

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