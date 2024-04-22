Сбил насмерть женщину и травмировал мужчину на Оболони в Киеве: водителю BMW сообщили о подозрении. Фото

Полицейские сообщили о подозрении водителю BMW, который пьяным совершил смертельное ДТП в Оболонском районе Киева. В результате аварии погибла женщина, а также был травмирован мужчина.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как напомнили правоохранители, в Оболонском районе столицы в воскресенье, 21 апреля, водитель BMW, 1987 года рождения, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и вылетел на обочину, где сбил двух пешеходов.

В результате аварии женщина, 1983 года рождения, получила травмы несовместимые с жизнью. Еще один пострадавший, местный житель, 1990 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу. В ходе проверки последнего на состояние опьянения прибор Драгер показал 0,35 промилле.

"Сегодня следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. Следователи подали ходатайство в суд по избранию подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Олива в Киевской области в понедельник, 22 апреля, микроавтобус провалился под землю. В результате ДТП есть погибшие и травмированные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!