Саперы достали из Днепра обломки российского беспилотника, сбитого во время очередной атаки на Киев. Подробности и фото

Саперы-водолазы идостали из реки Днепр остатки вражеского беспилотного летательного аппарата. Он был сбит силами украинского ПВО во время очередного российского удара по Киеву.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Фрагменты БПЛА обследуют специалисты.

"Водолазы-саперы после очередного удара по столице оперативно изъяли из реки Днепр безопасные остатки беспилотного летательного аппарата. Работа под водой требовала максимальной точности и осторожности, поскольку любые остатки боеприпасов могут представлять потенциальную угрозу. Операция проводилась в тяжелых условиях, но благодаря профессиональным действиям саперов оперативно было обследовано 0,01 гектара акватории, и на глубине 12 метров в 60 метрах от берега найдены обломки", – говорится в сообщении.

После подъема беспилотника его фрагменты были доставлены на берег для детального анализа специалистами.

Напомним, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области саперы изъяли современную минометную мину "НОНА". Боеприпас прямо на улице нашла местная жительница.

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