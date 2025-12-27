Российская атака унесла жизнь женщины в Киевской области, есть пострадавшие. Все подробности

В ночь с 26 на 27 декабря, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"К сожалению, страна-террорист снова унесла жизнь мирного человека. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Возросло и количество пострадавших. В том же районе ранен мужчина — его госпитализировали в местную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что в Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс – три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. Все профильные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим общинам.

В ОВА также добавили, что страна-террорист РФ с ночи продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности, Киевщины.

"По состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. В настоящее время обесточено более 320 тысяч потребителей. Без света остаются населённые пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет людям", – уточнили в КОВА.

В регионе развернуты пункты несокрушимости. Больницы, водоканалы, теплообъекты, социальная инфраструктура, интернет и связь переведены на резервное питание.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 декабря российские войска устроили массированную комбинированную атаку на Киев – с использованием баллистики, крылатых ракет и ударных дронов. Известно о падении обломков в нескольких локациях и пожар на СТО в Голосеевском районе города.

