Решил поздравить подругу с днем рождения: в Киеве задержали молодого человека, который запустил фейерверк. Фото

В Киеве правоохранители задержали 19-летнего юношу, запустившего фейерверк в Деснянском районе города. Свои действия он объяснил желанием поздравить подругу с днем рождения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

"Событие произошло вчера вечером (27 декабря. ред.) на Лесном массиве. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный возле многоэтажки запустил фейерверк, испугав местных жителей", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого нарушителя – им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек объяснил, что таким образом хотел поздравить подругу с днем рождения.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Решается вопрос о сообщении нарушителю о подозрении. Следует добавить, что использование пиротехнических средств во время военного положения запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который в Подольском районе запускал фейерверки из окна дома. Свои действия он объяснил желанием отдохнуть и повеселиться.

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