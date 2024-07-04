Разрыв грудного импланта и сотрясение мозга: в Киеве мужчина избил женщину после отказа дать деньги

В столице мужчина избил женщину, с которой несколько месяцев встречался. Якобы он долгое время выманивал у киевлянки деньги, а после отказа несколько раз ударил, что, в частности, привело к разрыву грудного импланта.

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Рассказ пострадавшей был опубликован в одной из групп в соцсети Instagram. После инцидента женщина провела несколько дней в больнице.

"2 месяца назад познакомилась с мужчиной, на мойке "ТРАФИК". Как оказалось, там он и знакомится с богатыми женщинами на дорогих авто. С самого начала был максимально заботлив, дарил цветы, был влюблен и даже предлагал венчаться. Втершись в доверие, стал рассказывать, что у него начались проблемы с бизнесом. Начал просить у меня деньги на бизнес и я ссудила ему большую сумму", – рассказала женщина.

По ее словам, как оказалось полученные деньги, мужчина "потратил их совсем не на бизнес". В дальнейшем он просил оплатить празднование его дня рождения "и снова за мой счет".

"Я оплатила ему ресторан и сказала, что это были мои последние деньги, и мне через день нужно заплатить аренду за дом. После этого он сказал: "Ты что, с@ка, не нажрешься!?" и ударил меня по лицу. Оттуда и внутренний перелом носа с небольшим смещением. Было много крови, платье все в крови. После следующего удара я свалилась на асфальт. Он еще душил меня на нем и угрожал. Я лежала на асфальте около 40 минут… Как только его отвлекли, я успела убежать в свой автомобиль, заблокировала все двери и сбежала оттуда", – добавила потерпевшая.

Киевлянка добавила, что в дальнейшем во время обследования обнаружили разрыв грудного импланта, сотрясение головного мозга и пневмонию. По ее словам, она узнала, что у парня была судимость, а на ее авто ездил и "снимал" других женщин.

В пресс-службе полиции Киева информацию об инциденте OBOZ.UA подтвердили. Правоохранители добавили, что по этому факту возбуждено уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве таксист Uklon отказался ждать клиентку с ребенком, уехал, а затем, когда женщина пыталась узнать, что произошло, обзывал ее с использованием нецензурных слов. Видео с рассказом о своих действиях водитель выложил в соцсетях, при этом называя украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским".

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