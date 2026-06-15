Разрушенные квартиры и обгоревшие автомобили: новые кадры последствий российского нападения на Киев. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 15 июня нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью ракет различных типов и дронов-камикадзе. В частности, на Оболони "Шахед" попал рядом со стоянкой, в результате чего возник пожар и были повреждены автомобили.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На местах работают все экстренные службы.

Ночная атака

Так, ночью в понедельник, 15 июня, Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву с помощью ракет различных типов и дронов-камикадзе. К сожалению, в результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Так, в Оболонском районе "Шахед" попал возле стоянки во дворах домов, из-за чего возник пожар. В результате сгорело несколько автомобилей, а также были повреждены машины –, некоторые из них осколки пробили насквозь. Кроме того, в соседних домах взрывной волной были выбиты окна. К сожалению, есть погибший.

Главные истории дня

В Соломенском районе Киева дрон-камикадзе попал в квартиру на верхних этажах многоэтажного дома, в результате чего начался пожар. Взрыв на этом месте выбил окна и повредил само здание. К сожалению, российская террористическая атака в этом месте унесла жизни двух человек.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки в ночь на 15 июня российские войска атаковали Киевскую область. По населенным пунктам области враг наносил удары ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами: в пяти районах фиксировались разрушения и пожары.

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