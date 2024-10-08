Разгромил приемную Минсоцполитики, потому что не мог найти себе жену: в Киеве будут судить уроженца Волыни. Фото и видео

В Киеве будут судить мужчину, разгромившего приемную граждан Министерства социальной политики Украины. По информации следствия, на такой шаг он пошел, потому что не мог найти себе жену.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. За такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа или ограничения свободы.

"В конце сентября этого года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и опрокидывать офисную мебель и технику, сопровождая эти действия грубой бранью. Испуганные работники и посетители едва успели выбежать на улицу и вызвали полицию. В дальнейшем выяснилось, что мужчина в Киеве находится проездом. На специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военной службы не проходил, официально не трудоустроен", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в прокуратуре, свою агрессию мужчина объяснил жизненными неурядицами. Мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе.

Обвинительный акт относительно 32-летнего уроженца Волынской области за совершение хулиганства в приемной граждан Министерства социальной политики Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн, или пробационный надзор до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, во время комендантского часа напали на работника АЗС в Подольском районе города и избили его. Ранее работница этого же заведения отказалась продавать им алкоголь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!