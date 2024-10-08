Разгромил приемную Минсоцполитики, потому что не мог найти себе жену: в Киеве будут судить уроженца Волыни. Фото и видео
В Киеве будут судить мужчину, разгромившего приемную граждан Министерства социальной политики Украины. По информации следствия, на такой шаг он пошел, потому что не мог найти себе жену.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. За такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа или ограничения свободы.
"В конце сентября этого года мужчина зашел в приемную граждан министерства и неожиданно начал стулом бить окна и опрокидывать офисную мебель и технику, сопровождая эти действия грубой бранью. Испуганные работники и посетители едва успели выбежать на улицу и вызвали полицию. В дальнейшем выяснилось, что мужчина в Киеве находится проездом. На специальных учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, военной службы не проходил, официально не трудоустроен", – рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в прокуратуре, свою агрессию мужчина объяснил жизненными неурядицами. Мол, долгое время не мог познакомиться с порядочной женщиной и создать семью, а, по его мнению, государственные учреждения не желали помочь ему в этом вопросе.
Обвинительный акт относительно 32-летнего уроженца Волынской области за совершение хулиганства в приемной граждан Министерства социальной политики Украины направлен в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит наказание в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн, или пробационный надзор до 3 лет, или ограничение свободы на тот же срок.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, во время комендантского часа напали на работника АЗС в Подольском районе города и избили его. Ранее работница этого же заведения отказалась продавать им алкоголь.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!