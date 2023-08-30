Расстреливал гражданских во время оккупации Киевской области: дело российского командира передали в суд. Фото

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) завершили расследование уголовного дела в отношении командира 3-й роты 106-й парашютно-десантной дивизии агрессорской стороны. Он обвиняется в нарушении международных договоров и норм военного права, а также нарушении обычаев войны. В марте 2022 года в Киевской области он устроил стрельбу по частным автомобилям с пассажирами в целях "развлечения".

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Обвинительный акт направлен в суд.

По данным издания, подразделение оккупанта – капитана Павла Бабалича занял участок автодороги международного значения Киев-Варшава, в том числе населенные пункты Немишаево и Микуличи, а также вблизи Гостомеля, Блиставицы и Мироцкого Бучанского района Киевщины. Захватчики обустроили там боевые позиции для дальнейшего наступления на столицу Украины.

Как говорится в источнике, 2 марта 2022, находясь на обустроенных позициях в селе Микуличи, российский командир отдал подчиненным приказ расстреливать гражданские автомобили. Огонь открывался по всем транспортным средствам, которые двигались по трассе вдоль временных позиций оккупантов.

Правоохранители задокументировали расстрел двух гражданских машин. Сотрудники ДБР изъяли доказательства преступлений на флешке, которую оставили оккупанты и опросили потерпевших, которые чудом остались живы.

Российский военный обвиняется по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УК Украины, то есть в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, соединенное с законченным покушением на умышленное убийство гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также в ведении приказа о совершении таких действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении российским военнослужащим, которые в Киевской области расстреляли водителя гражданского автомобиля. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

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