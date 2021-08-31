Расследование ДТП с участием нардепа в Киеве передали ГБР

Уголовное производство по ДТП с участие народного депутата в Киеве передано в Государственное бюро расследований. Авария случилась в Дарницком районе столицы еще 23 августа.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. Все материалы, собранные правоохранителями, отправлены ГБР.

В ведомстве пояснили, что в случае наличия информации о возможном совершении преступления лицом, в данном случае народным депутатом, процессуальный руководитель обязан изменить подследственность.

"Следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства соответствующему правоохранительному органу. Подследственность определена за Государственным бюро расследований. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме переданы в ГБР", – сказано в сообщении.

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По данным следствия, в Дарницком районе Киева 23 августа автомобиль "Ауди" не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в "Форд", который двигался впереди. "Форд" в свою очередь столкнулся с "Дэу". В результате ДТП пострадали шесть человек.

Тогда патрульные и следователи зафиксировали всех лиц, которые ехали в автомобилях, однако все они находились возле машин, поэтому необходимо было точно установить, кто был за рулем.

"Один из свидетелей заявил, что за рулем "Ауди" находился народный депутат. Другие свидетели отрицают эти показания", – отмечается в сообщении.

Правоохранители опросили участников аварии и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 30 августа многочисленные ДТП спровоцировали пробки на дорогах города. Проблемы с движением наблюдались во всех районах столицы.