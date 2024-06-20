Распространял советскую символику в гимназии Киева: полицейские установили злоумышленника. Фото

В Дарницком районе Киева ранее судимый мужчина на заборе одного из учебных заведений развесил советские флажки и вымпелы. По этому факту открыто уголовное производство.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеоролик, на котором группа подростков собирают с забора гимназии в Дарницком районе советские флажки и вымпелы, ранее оставленные неизвестными", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители установили, что к распространению запрещенной символики может быть причастен 23-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за хулиганство. Полицейские проводят с ним первоочередные следственные действия.

По факту изготовления, распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники на въезде в Киев обнаружили очередного поклонника "русского мира". В телефоне мужчину нашли переписывавшегося с оккупантами и товарищами "дроновцами".

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