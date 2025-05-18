Раскладывал 'закладки' в центре Киева: столичные правоохранители задержали наркосбытчика. Фото

В Киеве задержали наркосбытчика, который раскладывал "закладки" в центре столицы. У него изъяли около 200 свертков с наркотиками, половину из которых он успел оставить для "клиентов" в тайниках. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом 17 мая сообщили в полиции Киева. Как отмечается, во время отработки в центре города инспекторы превенции совместно с участковыми Шевченковского управления полиции на улице Терещенковской остановили подозрительного мужчину, у которого обнаружили запрещенные вещества.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что 43-летний киевлянин работал наркокурьером, а товар для "клиентов" оставлял преимущественно в центральной части города.

Во время следственных действий у него изъяли три свертка с амфетамином и около 100 пакетов с запрещенными веществами, которые он успел разместить во дворах, вблизи домов и детских площадок.

"Кроме того, в ходе неотложного обыска по месту жительства фигуранта мы изъяли около 80 готовых к сбыту пакетов с мефедроном и метадоном", – рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Следователи Шевченковского управления полиции открыли дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотиков и психотропных веществ).

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры фигуранту сообщили о подозрении, ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После проведения всех экспертиз возможна переквалификация преступления на более тяжкое. Досудебное расследование продолжается, информировали в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители провели спецоперацию, в результате которой были обезврежены семь банд, которые действовали в разных областях. Полиция задержала 67 фигурантов, включая организатора всей схемы. Им оказался 32-летний житель Киевщины, ранее судимый за наркопреступления.

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