Ракетные обстрелы жилых кварталов Киева и 'Охматдета': СБУ сообщила о подозрении российскому генералу. Фото

Сотрудники СБУ установили причастность российского генерала Сергея Кобылаша к ракетным ударам по жилым кварталам Киева. Кроме того, он дал приказ об обстреле корпуса Национальной детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевщине. Военному преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

"Служба безопасности установила причастность командующего военно-воздушными силами РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша к ракетным ударам по гражданским объектам на территории Украины. Именно этот военный преступник отдавал приказ подчиненным подразделениям дальней авиации наносить удары крылатыми ракетами класса воздух-земля 26 июня 2022 года", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, следствие установило, что по приказу Кобылаша, занимавшего в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил россии, вражеские бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 целенаправленно направлялись в сторону Киева.

Ракетоносители входили в состав 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка 22-й авиационной дивизии дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил УФ РФ. Шесть ракет стратегических крылатых ракет воздушного базирования Х-101 в воздушное пространство Украины были запущены из акватории Каспийского моря. Две из них попали в многоквартирное здание жилого комплекса по улице Глубочицкой. В результате вражеского обстрела погиб 1 человек, еще трое, среди которых 7-летний ребенок, получили ранения разных степеней тяжести.

Следователи СБУ по результатам экспертиз и анализа видео с камер видеонаблюдений установили, что обстрел многоэтажки совершила подчиненная генералу 22-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия воздушно-космических войск РФ.

Также известно, что после нанесения удара по медицинскому корпусу Национальной детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля этого года, военный преступник был назначен командующим военно-воздушными силами РФ. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кобылашу о еще одном подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

"Напомним, что в марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша за военные преступления против гражданского населения. Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России во время дроновой атаки утром 22 ноября нанесли тройной удар по жилой застройке Сум. В результате действий агрессора погибли два человека и 12 пострадали, в городе повреждены дома, автомобили.

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