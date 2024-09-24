Работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 23 на 24 сентября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые цели.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В очередной раз Киевщина атакована врагом ударными дронами. В районах области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава КОВА уточнил, что в двух районах Киевщины в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание травяного настила. Пожары ликвидированы. Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 23 сентября Силы противовоздушной обороны сбили в небе над Сумщиной три дрона-камикадзе типа Shahed-131/136. Россия в целом совершила атаку с применением четырех таких БПЛА и двух ракет Х-59/69.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 24 сентября атаковала Украину четырьмя ракетами и 81 дроном-камикадзе типа Shahed. Защитникам неба удалось сбить 66 вражеских ударных беспилотников, большинство из остальных упали "сами".

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