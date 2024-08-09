Работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях атаки на Киевщину 9 августа

Страна-террорист РФ в ночь на 9 августа атаковала Киевщину с помощью ударных БПЛА типа Shahed. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня ночью враг еще раз атаковал нашу область ударными дронами. Тревога объявлялась трижды и продолжалась более трех часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что падение обломков сбитых целей фиксируется вне населенных пунктов.

Напомним, в ночь на 8 августа Россия совершила атаку на Украину, применив две баллистические ракеты "Искандер-М" по Харьковщине, две авиаракеты Х-59 и четыре "Шахеда". Силы ПВО успешно нейтрализовали 75% враждебных целей.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны ночью и утром 9 августа уничтожили все 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты запустили по Украине. В частности, беспилотники были сбиты в пределах семи регионов.

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