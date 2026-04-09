Пытали население Киевщины: следователи Нацполиции идентифицировали командование российских войск и офицера ФСБ. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции идентифицировали командование российских войск и офицера ФСБ, которые причастны к военным преступлениям. Злоумышленники оккупировали и пытали население Киевщины в начале вторжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Правоохранители продолжают расследование преступлений оккупантов.

"Полицейские идентифицировали командование российских войск и офицера ФСБ, которые оккупировали и пытали местное население Киевской области в первые дни вторжения. Речь идет о командовании 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ, дислоцированной в Уссурийске Приморского края. Подразделения этой бригады действовали в Вышгородском районе Киевщины и причастны к военным преступлениям против гражданского населения", – говорится в сообщении.

Так, следователи идентифицировали командира бригады, его заместителей и начальника штаба. В марте 2022 года в пгт Дымер российские военные обустроили застенок – в общем через него прошли сотни людей. В помещении площадью около 30 квадратных метров одновременно в нечеловеческих условиях удерживали более трех десятков гражданских мужчин и женщин разного возраста.

Пострадавших заставляли спать на полу, пользоваться импровизированным туалетом в присутствии других, системно унижали. Во время так называемых "допросов" оккупанты били людей руками и прикладами оружия, стреляли рядом с головой, имитируя расстрелы, применяли электрошокеры и угрожали убийством.

Ключевую роль в функционировании этой системы играл представитель ФСБ РФ – так называемый "куратор" фильтрационных мероприятий. Он лично участвовал в допросах гражданских и решал кого из задержанных отпустить, а кого вывезти в Россию.

"Задокументировано незаконное перемещение по меньшей мере 42 человек – среди них селяне, студенты, предприниматели, тренеры и журналист. Часть удалось вернуть, по меньшей мере 24 гражданских лица до сих пор в плену", – отметили в пресс-службе.

Сейчас представителю ФСБ сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским.

Как сообщал OBOZ.UA, за четыре года после деоккупации Бучи Киевской области полицейскими уже раскрыто 124 самых дерзких военных преступления, которые были совершены российскими оккупантами. Также сообщено о подозрении 97 злоумышленникам.

