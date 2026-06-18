Пытал мирных жителей Киевской области: СБУ сообщила об обвинении оккупанту. Подробности дела и фото

СБУ сообщила о предъявлении подозрения ещё одному российскому военнослужащему, причастному к военным преступлениям. Злоумышленник принимал участие во временной оккупации Киевской области и подвергал гражданское население пыткам.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Преступнику грозит длительный срок лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности сообщила о еще одном подозрении в адрес военного преступника РФ, причастного к пыткам гражданского населения во время временной оккупации Киевской области. Речь идет об Андрее Каркине – командире разведывательного взвода мотострелкового батальона 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в июне 2025 года 40-летний лейтенант уже получил подозрение от СБУ за жестокое обращение с гражданским населением, совершенное группой лиц. В частности, в селе Вышеград Бучанского района по приказу оккупантов семью из 11 человек, среди которых были дети и пожилые люди, удерживали в нечеловеческих условиях в холодном погребе без еды и воды в течение 12 суток. Это дело рассматривается в суде, а военный преступник объявлен в государственный и международный розыск.

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В настоящее время СБУ установила очередное военное преступление оккупанта с позывным "Свинец", совершенное в Бучанском районе. По показаниям свидетелей, вооруженный преступник вместе с личным составом взвода передвигался по населенному пункту, чтобы запугать местных жителей и заставить их к сотрудничеству.

Также Каркин отдал подчинённым приказ принудительно выводить гражданское население села Вышеград из домов. Угрожая оружием взрослым и детям, он безосновательно обвинял их в корректировке огня по позициям российских войск. Так, он направил снайперскую винтовку на одного из гражданских, вставил патрон в патронник и приказал встать к стене, угрожая убить мужчину.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности Каркина, который в настоящее время является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона и имеет звание капитана", – подчеркнули в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA, сотрудники СБУ сообщили о подозрении международному наемнику, причастному к военным преступлениям. Воюя на стороне РФ, злоумышленник пытал мирных жителей во время временной оккупации Киевской области.

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