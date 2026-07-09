Пытал и грабил мирных жителей во время оккупации Киевщины: СБУ сообщила о подозрении российскому военному. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции заочно предъявили подозрение еще одному российскому военнослужащему, совершившему военные преступления. Злоумышленник подвергал пыткам и грабил мирных жителей во время оккупации Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательную базу в отношении еще одного рашиста, совершавшего военные преступления в период временной оккупации Киевской области. Речь идет о командире взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии Восточного военного округа РФ – сержанте Магомедмирзе Сулейманове", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Службе безопасности, в настоящее время устанавлена причастность Сулейманова к совершению военных преступлений в поселке Макаров Бучанского района. Под предлогом поиска участников движения сопротивления вооруженный оккупант ворвался в частный дом, где находились три гражданские женщины.

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После этого злоумышленник приставил оружие вплотную к потерпевшим, угрожая расстрелять каждую из них, и потребовал деньги. В итоге он силой отобрал у женщин сбережения, а драгоценности сорвал прямо с потерпевших.

В СБУ напомнили, что ранее оккупанту заочно было предъявлено подозрение в убийстве гражданской жительницы региона путем причинения ей тяжких телесных повреждений. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Сулейманову об ещё одном подозрении, в частности по факту жестокого обращения с гражданским населением.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Нацполиции сообщили о подозрении командиру российского подразделения, причастному к военным преступлениям. Именно его подчинённые по приказу совершили массовые убийства, пытки и террор в отношении гражданского населения в Буче.

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