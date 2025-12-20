Пытал гражданских на Киевщине: суд вынес приговор еще одному российскому оккупанту. Фото

В Украине суд вынес приговор еще одному российскому военному. Командир армии РФ совершал военные преступления во время оккупации Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в Киеве и области. Преступник приговорен к 11 годам лишения свободы.

Военные преступления

"По доказательной базе Службы безопасности Иванковский районный суд Киевской области заочно осудил военнослужащего сухопутных войск ВС РФ, который во время оккупации Вышгородского района пытал гражданских жителей", – говорится в сообщении.

Было установлено, что во время полномасштабного вторжения Вячеслав Туркин, в марте 2022 года находился в селе Обуховичи Вышгородского района Киевской области. В составе оккупационных войск он занимал должность начальника штаба и заместителя командира 2 самоходно-артиллерийского дивизиона 36-й омсбр 29-й общевойсковой армии восточного военного округ в ВС.

По материалам дела, вопреки порядку соблюдения законов и обычаев войны, 24-летний уроженец города Анива Сахалинского края руководил действиями военнослужащих страны-агрессора, которые проводили специальные рейды.

"Подчиненное ему подразделение принимало активное участие в так называемых "зачистках" и фильтрационных мероприятиях, направленных на запугивание жителей региона. Оккупанты врывались в частные дома, осуществляли незаконные обыски, похищали вещи и угрожали мирным людям огнестрельным оружием", – уточнили в пресс-службе.

В СБУ отметили, что в ходе одного из таких карательных мероприятий Туркин лично проводил допрос 44-летнего жителя села. Он нанес мужчине многочисленные телесные повреждения, избил и ранил в ногу. Российский оккупант нарушал нормы Женевских конвенций.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал оккупанта виновным в совершении военных преступлений. Заочным приговором ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

"Военные преступления не имеют срока давности, поэтому Служба безопасности продолжает привлекать к ответственности военнослужащих-оккупантов, которые их совершили", – резюмировали в пресс-службе.

