Пьяным совершил ДТП, в котором погиб мотоциклист: в Киеве суд вынес приговор водителю легковушки. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор водителю легковушки, совершившей смертельное ДТП в Шевченковском районе города. Злоумышленник находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Виновный проведет за решеткой девять лет.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с двумя мотоциклами", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в июле 2023 года в Киеве на площади Галицкой. В результате столкновения автомобиля Peugeot с двумя мотоциклами их водители с телесными повреждениями были доставлены в больницу. На следующий день один из них от полученных травм скончался. В крови водителя легковушки во время медицинского обследования обнаружили 2,49 промилле алкоголя.

Шевченковский райсуд столицы признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 10 лет. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в среду, 5 февраля, произошла авария с участием грузового микроавтобуса и маршрутки. В результате ДТП временно останавливалось движение трамваев в сторону станции метро "Позняки".

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