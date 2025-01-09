Пьяным на переходе сбил ребенка и скрылся с места ДТП: в Киеве будут судить водителя легковушки. Фото

В Киеве будут судить водителя, который на переходе сбил 14-летнюю девочку и уехал с места ДТП. Как оказалось, злоумышленник находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Обвиняемый на момент совершения аварии уже был осужден и находился на испытательном сроке.

"Авария произошла 18 ноября 2024 года на улице Дашкевича в Киеве. Установлено, что водитель автомобиля Seat Toledo на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девушку, пересекавшую проезжую часть на зеленый сигнал светофора. После наезда на пешехода он скрылся с места происшествия", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в пресс-службе, в результате аварии 14-летняя девушка получила средней тяжести телесные повреждения и была госпитализирована в детскую больницу "Охматдет". Подозреваемый в совершении ДТП оперативно обнаружен и задержан – прибор Драгер зафиксировал у него в крови 2,33 промилле алкоголя. В настоящее время водитель находится под стражей.

В прокуратуре также добавили, что момент совершения аварии мужчина уже был осужден за умышленное причинение телесных повреждений работнику полиции. Он получил 3 года ограничения свободы, однако был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком в 2 года. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт в отношении 33-летнего водителя отправлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева в пятницу, 3 января, легковушка на скорости протаранила сопротивление путепроводу. Авария произошла у станции метро "Берестейская".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!