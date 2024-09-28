Пьяным гонял по пешеходной зоне на Контрактовой площади Киева: муниципалы остановили скутериста. Фото

В Подольском районе Киева муниципалы остановили водителя скутера, который в состоянии алкогольного опьянения ездил по пешеходной зоне. Событие произошло на Контрактовой площади.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная Охрана". Нарушителю выписали штраф в 17 тысяч гривен.

Как рассказали муниципалы, во время патрулирования Контрактовой площадью их экупаж заметил мужчину, мчавшегося по пешеходной зоне на электроскутере и еще с нарушением координации движений, пугая людей.

"Муниципалы остановили нарушителя, оказавшегося под хмельком. Охранники вызвали полицию, но во время ожидания наряда скутерист начал себя агрессивно вести и пытался покинуть место происшествия. Нарушитель неоднократно был предупрежден о применении спецсредств, но он продолжал игнорировать замечания. В результате к нему была применена физическая сила, а именно залом рук за спину", – уточнили в пресс-службе.

Когда прибыл экипаж полиции, на место происшествия подошли еще два человека, которые начали мешать правоохранителям и провоцировать их на конфликт. На одного из них одели наручники, но в этот момент другой попытался совершить нападение на сотрудника полиции – к нападающему применили спецсредство "Терен" и физическую силу.

Водителя скутера отказался от медицинского освидетельствования – на него составил админпротокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева муниципалы догнали легковушку, водитель которой вечером катался по улице и громко слушал музыку. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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