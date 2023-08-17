Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

СБУ сообщила о подозрении блогерше Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре. Кроме того, она публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть. Фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года", – рассказали в пресс-службе.

Тогда злоумышленница "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала граждан сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев. Кроме того, на собственной странице в Facebook блогерша отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

В СБУ добавили, что также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников.

"В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессора", – отметили в Службе безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта, злоумышленнице сообщили о подозрении. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогерши и избрании ей меры пресечения.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что подозрение сообщили известной скандальной "активистке" УПЦ МП Виктории Кохановской.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями в адрес украинской власти и призывами верующих "бороться за свои права".

В прошлом году Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанатка УПЦ МП Кохановская набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

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