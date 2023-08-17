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Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
3 минуты
3,1 т.
Злоумышленнице сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении блогерше Виктории Кохановской, которая провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в Киево-Печерской лавре. Кроме того, она публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну пророссийскую пропагандистку, которая публично отрицала вооруженную агрессию РФ и провоцировала религиозную ненависть. Фигурантка активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и в начале апреля 2023 года", – рассказали в пресс-службе.

Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

Тогда злоумышленница "разгоняла" в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала граждан сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев. Кроме того, на собственной странице в Facebook блогерша отрицала факты российской вооруженной агрессии и называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом".

Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

В СБУ добавили, что также она выкладывала в соцсети собственные псевдопрогнозы о "неотвратимости" захвата всей территории нашего государства и пыталась дискредитировать украинских защитников.

"В дальнейшем деструктивный контент подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы, представлявшие искривленную информацию как позицию рядовых граждан Украины. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки в пользу страны-агрессора", – отметили в Службе безопасности.

Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, выраженное в представлении ее как внутреннего гражданского конфликта, злоумышленнице сообщили о подозрении. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий блогерши и избрании ей меры пресечения.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что подозрение сообщили известной скандальной "активистке" УПЦ МП Виктории Кохановской.

Провоцировала стычки в Лавре и отрицала агрессию РФ: СБУ сообщила о подозрении "активистке" УПЦ МП Кохановской. Фото

Напомним, ранее Служба безопасности Украины вызвала на допрос скандальную активистку УПЦ МП Викторию Кохановскую. Накануне она опубликовала провокационное видео с обвинениями в адрес украинской власти и призывами верующих "бороться за свои права".

В прошлом году Кохановская организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ПЦУ общины Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Причем в "группе поддержки" были замечены даже новорожденные.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанатка УПЦ МП Кохановская набросилась на журналистов из-за решения выселить братию Московского патриархата из Киево-Печерской лавры и заявила, что из обители никто не уйдет.

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