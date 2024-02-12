Протянул несколько метров, зажав руку дверью: в Киеве будут судить водителя троллейбуса, травмировавшего пассажирку

В Киеве будут судить водителя троллейбуса, травмировавшего пассажирку. Он проехал несколько метров от остановки, зажав в дверях руку 76-летней пассажирки, которая в результате инцидента сломала ногу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до трех лет ограничение свободы.

По словам правоохранителей, событие произошло в конце сентября прошлого года, вблизи остановки общественного транспорта. Тогда поступило сообщение от врачей скорой о том, что в результате падения из салона троллейбуса травмировалась местная жительница 1947 года рождения.

"Было выяснили, что водитель общественного транспорта отъехал от остановки, не заметив, что в дверях салона зажата рука только что вышедшей пассажирки. Он несколько метров протащил женщину за троллейбусом, а когда остановился и открыл дверь 76-летняя пассажирка упала на асфальт и травмировала ногу. Медики диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом бедра", – уточнили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что согласно выводам экспертизы, водитель троллейбуса имел техническую возможность избежать этой аварии, придерживаясь соответствующих пунктов ПДД и своей должностной инструкции. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева произошла авария с участием автомобилей Skoda и Toyota. В результате ДТП последний автомобиль чуть не снес остановку общественного транспорта, где стояли люди – машину остановило дерево.

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