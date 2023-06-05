Пропагандировал коммунизм и отрицал существование Украины: всплыли скандальные данные об охраннике укрытия в Киеве, возле которого погибли люди

Охранник столичной поликлиники, которого взяли под стражу из-за гибели людей возле закрытого укрытия, также является фигурантом еще одного уголовного производства. Речь идет о пропаганде коммунистического режима.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Кроме того, в деле фигурирует жена подозреваемого.

"Утром прокуроры подписали подозрение. Сейчас они поехали его сообщать: охраннику в СИЗО, а его жене – по месту жительства", – рассказали в пресс-службе.

Их подозревают в изготовлении и распространении коммунистической символики по предварительному сговору группой лиц.

В прокуратуре отметили, что еще в феврале к правоохранителям поступила информация о том, что на территории Деснянского района столицы есть группа лиц, которые во время вооруженной агрессии РФ против Украины пытаются дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Это они делали под лозунгами восстановления УССР в составе СССР.

"Они рассылали на адреса государственных органов и коммунальных предприятий письма с коммунистической символикой, в которых излагали позицию относительно незаконности создания и провозглашения независимости Украины. Эта переписка продолжалась и после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-2023 годах", – отметили в пресс-службе.

Координатором переписки была жена охранника, которая совместно с другими гражданами, имея задолженности по оплате коммунальных услуг, посылала претензии к коммунальным предприятиям.

"Письма были о "навязывании" им коммунальных услуг при отсутствии их заказа, обосновывали незаконностью распада СССР и провозглашения независимости Украины. Претензии к коммунальным предприятиям указанные лица присылали на бланках Всесоюзного объединения избирателей народов СССР/УССР, Украинского республиканского отделения СССР/УССР, Киевского городского комитета кредиторов СССР/УССР, с символикой коммунистического режима, а именно "звездой героя Советского Союза", или "золотой звездой", и подписывались как граждане несуществующей УССР", – добавили правоохранители.

Среди фамилий подписантов, распространявших коммунистическую символику, в заявлениях указывалась и фамилия охранника поликлиники. По словам сотрудников поликлиники, где работал мужчина, высказывания охранника говорят о его пророссийских взглядах, а также о том, что он оправдывал агрессию РФ против Украины и называл это "освобождением".

"Следственные действия, в том числе обыски у фигурантов, планировали провести в начале июня, однако трагедия 1 июня заставила ускорить эти процессы", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве простились с 9-летней Викой и ее мамой Олей. Они погибли под дверью закрытого укрытия 1 июня во время ракетных обстрелов со стороны страны-террориста РФ.

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