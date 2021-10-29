Призывали к захвату власти: на Киевщине правоохранители прекратили деятельность преступной группировки

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность группировки, которая занималась антиукраинской деятельностью. Злоумышленники проводили митинги и призывали к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Лидеру группировки грозит до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В состав группы входили несколько жителей Киева и Киевской области.

"Злоумышленники занимались расшатыванием обстановки в регионе путем распространения призывов к насильственному изменению конституционного строя в Украине. Свои "лозунги" распространяли среди участников массовых собраний и других общественных мероприятий на территории столицы, в том числе вблизи органов государственной власти", – рассказали в пресс-службе.

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Лидеру группировки сообщили о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Устанавливаются другие причастные к совершению преступления против госбезопасности Украины.

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