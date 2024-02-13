Присвоил генератор благотворителей и сдал в ломбард: в Киеве будут судить экс-чиновника РГА. Фото

В Киеве будут судить экс-чиновника Днепровской РГА, который, пользуясь служебным положением, владелец генератора от благотворителей. В дальнейшем он сдал его в ломбард.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

В 2022-2023 годах во время блекаутов международные партнеры в качестве гуманитарной помощи предоставили Днепровской РГА генераторы, 9 из них были направлены в Центр по работе с детьми и молодежью Днепровского района. Технику передали 43-летнему уроженцу Полтавщины, который на тот момент исполнял обязанности директора структурного подразделения.

"Одно устройство стоимостью 33 500 гривен оно присвоило и сдало в ломбард", – рассказали в правоохранители.

Как отметили в прокуратуре, за технику злоумышленник получил 2600 гривен. Бывшего чиновника разоблачили и сообщили ему о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в условиях военного положения. Следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в причастности к краже. Злоумышленники с помощью инструмента забрали генератор, обеспечивавший стабильную работу одной из столичных котельных в случае отключения электроэнергии.

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