Прикрывались связями в СБУ и Офисе генпрокурора: на Киевщине мошенники выманили миллион гривен у предпринимателя. Фото

В Киеве задержали мошенников, которые выманили миллион гривен у предпринимателя. При этом они прикрывались связями в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Об этом сообщается на сайте ОГП. По данным следствия, в сентябре женщина-адвокат, представляясь главой "Антикоррупционного комитета при президенте Украины", предложила директору стоматологического центра на Киевщине помощь в решении вопросов, связанных с проверками в его медицинском центре.

Она сообщила предпринимателю, что будто бы сотрудничает с СБУ и может организовать поддержку по всем вопросам под контролем сотрудников спецслужбы. В дальнейшем адвокат заверила бизнесмена, что проверки были инициированы криминальным авторитетом "Журавлем". А также, что он планирует диверсию в медцентре с применением боевых гранат.

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Чтобы предотвратить это, адвокат предложила директору центра предоставить ей $30 тысяч, которые она якобы передаст в СБУ. А для недопущения в дальнейшем таких действий относительно медицинского центра предприниматель должен ежемесячно передавать ей по $2 тысячи.

Кроме того, адвокат рассказала бизнесмену о якобы уголовном производстве в отношении него по факту служебной халатности. В этой связи она попросила еще $5 тысяч для "передачи их в Офис генпрокурора для решения вопроса о закрытии этого производства".

Опасаясь за деятельность центра, жизни и здоровье работников, а также членов своей семьи, предприниматель передал адвокату, в том числе через привлеченного ею посредника, оговоренную сумму средств – $37 тысяч.

Правоохранители задержали адвоката и посредника после получения очередного транша в $2 тысячи. Общая сумма денег, которыми завладели фигуранты, составила $39 тысяч (свыше 1 млн грн).

Продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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