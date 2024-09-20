Приказал подчиненным не сопротивляться врагу: экс-работнику Службы судебной охраны Киева сообщили о подозрении в госизмене

Правоохранители Киева сообщили о подозрении в государственной измене заместителю командира одного из подразделений Службы судебной охраны. В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину он дал своим подчиненным приказ сдать оружие и не сопротивляться российским военным.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемый занимал должность заместителя командира одного из подразделений Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области. На второй день полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины отдал приказ подчиненным ему сотрудникам судебной охраны сдать табельное огнестрельное оружие. А также не одевать тактическую (форменную) одежду, не сопротивляться российским военным и ожидать дальнейших указаний о сотрудничестве с оккупационными войсками", – рассказали в прокуратуре.

Впоследствии, понимая, что за такие действия придется отвечать, мужчина выехал за пределы Украины и уволился со службы. Сейчас он объявлен в розыск.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры злоумышленник поставлен в известность о подозрении в государственной измене путем предоставления иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве СБУ разоблачила руководство украинского проектного института нефтяного профиля, которое помогало России в восстановлении НПЗ после ударов украинских беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!