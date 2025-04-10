Пригласил знакомую на свидание, а потом изнасиловал и убил: в Киеве суд вынес приговор рецидивисту. Фото

В Киеве суд приговорил мужчину, который изнасиловал и убил знакомую. Он пригласил знакомую на свидание, а затем совершил к ней сексуальное насилие и задушил ее.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Следующие 15 лет злоумышленник проведет за решеткой.

"Напомним, в августе 2024 года в зеленой зоне в Святошинском районе нашли задушенную 69-летнюю киевлянку. Как впоследствии установила экспертиза, жертву также изнасиловали, в результате чего она получила многочисленные повреждения внутренних органов", – рассказали в пресс-службе.

Следователи установили, что женщина пошла на свидание со знакомым, который в 2005 году был осужден за изнасилование и воровство в Автономной республике Крым. Мужчина пришел на встречу с цветами, на местном рынке купил женщине по ее просьбе овощи и угостил алкоголем.

Впрочем, встреча на природе закончилась ссорой, во время которой мужчина изнасиловал знакомую, а затем задушил. После этого он накрыл тело женщины покрывалом и скрылся домой. Личность подозреваемого оперативно установили и задержали его.

Коллегией Святошинского районного суда города Киева обвиняемого признали виновным в убийстве и изнасиловании. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться за решеткой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор жителю Обуховского района, обвиняемому в изнасиловании. Злоумышленник совершал сексуальное насилие в отношении 13-летней внучки.

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