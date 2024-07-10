Причастны к совершению военных преступлений во время оккупации Бучи: правоохранители установили личности еще семерых военных РФ. Видео

Правоохранители идентифицировали еще семерых российских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений во время оккупации Бучи Киевской области. Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

По словам правоохранителей, злоумышленники – военнослужащие ВС РФ, воевавшие в разных подразделениях 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск, в возрасте от 19 до 29 лет. Трое входили в командный состав, еще четверо занимали рядовые должности.

Следствие установило, что подозреваемые расстреляли четырех мирных жителей в марте 2022 года. Командир вместе со старшиной и старшим стрелком-сапером обнаружил в мобильном телефоне местного жителя проукраинскую информацию.

"Подозреваемые избили мужчину руками и ногами, а также прикладом оружия, а затем командир отдал приказ его убить. Стрелок-сапер связал потерпевшему руки и расстрелял. Еще один подозреваемый – командир взвода 3-й парашютно-десантной роты 1-й батальонно-тактической группы – после проверки телефона местного жителя расстрелял его, произведя по меньшей мере семь выстрелов", – рассказали в пресс-службе.

Также следствие идентифицировало причастных к расстрелу двух человек в Буче на блокпостах оккупантов. Рядовой с другими военнослужащими остановил гражданский автомобиль, после чего произвел выстрел в окно водительской дверцы. Он вытащил гражданского из салона авто и положил на дорогу. Впоследствии рядовой с заместителем командира боевой машины расстреляли мужчину, произведя одновременно несколько выстрелов.

На другом блокпосту оккупанты убили хозяина дома, выходившего из своего двора. Злоумышленник два раза выстрелил в украинца из автоматического стрелкового оружия. В ходе следствия уже установлена причастность этого военного к убийству другого мирного жителя города. Тела убитых обнаружили после освобождения города. Все погибшие местные жители были гражданскими и не участвовали в вооруженном конфликте. Дело в отношении 6 подозреваемых уже передано в суд.

"Украинские следователи и прокуроры продолжают расследование преступлений, совершенных во время оккупации города. Продолжается работа по установлению всех причастных к массовым убийствам гражданского населения. В рамках уголовного производства прокуроры совместно со следователями и оперативниками Нацполиции Украины осуществили значительный объем следственных и розыскных действий: 2000 допросов потерпевших и свидетелей, 500 судебных экспертиз (судебно-медицинские, молекулярные, баллистические, взрывотехнические, химические и другие), 400 различных осмотров, 120 следственных экспериментов и 130 опознаний... Буча находилась под российской оккупацией 33 дня. За это время установлено более 1200 военных преступлений", – добавили в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить военнослужащего РФ за совершение военных преступлений. Во время оккупации Киевщины злоумышленник пытал гражданского.

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