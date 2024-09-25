Причастны к гражданским убийствам в Гостомеле: правоохранители сообщили о подозрении еще трем оккупантам. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще трем оккупантам, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину расстреливали гражданское население в Гостомеле в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

По словам правоохранителей, они продолжают документировать факты расстрела гражданского населения оккупантами, которые находились на боевых позициях на улицах Шевченко Свято-Покровской в Гостомеле. Были установлены личности еще три высокопоставленных командиров "росгвардии", входивших в состав оккупационных войск.

"Это 53-летний командир отряда мобильного особого назначения управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю. А также 53-летний заместитель начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю. И 46-летний заместитель командира по работе с личным составом отряда мобильного особого назначения Управления федеральной службы войск государственной гвардии РФ по Красноярскому краю. Они с другими военными участвовали в расстреле гражданского населения и любых транспортных средств", – рассказали в пресс-службе.

Военные преступники 25 февраля 2022 года в Гостомеле из всех видов вооружения расстреливали гражданское население и обстреляли 12 автомобилей.

По фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с оконченным покушением на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, проводится расследование. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине суд вынес приговор приспешнику Кадырова – Даниилу Мартынову, причастному к военным преступлениям. Он во время боев за Киев держал в заложниках около 500 пациентов медучреждения.

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